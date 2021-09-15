В Верховной Раде раскритиковали идею перевода украинского на латиницу

Украинский язык издавна имеет свой алфавит и защищается государством, его перевод на латиницу не принесет стране ничего хорошего. Об этом в разговоре с «Интерфакс-Украина» заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Речь идет о предложении секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова сделать украинский язык «ближе к английскому» и перевести его буквы на латинский образец. «Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», — утверждал чиновник.

Разумков раскритиковал эту идею, указав, что главе ведомства не стоит вмешиваться в такие вопросы. «Государственный у нас — один, и с буквами у нас все хорошо. Если СНБО еще начнет заниматься буквами, думаю, что это уже будет лишним», — сказал глава парламента.

Он отметил, что Данилов имеет право на свое мнение по этому вопросу и может свободно изучать тот язык, который ему захочется. «Супер — знать русский, немецкий, английский, французский, румынский, какой хотите, китайский, пожалуйста. Есть старая пословица: "сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек"», — добавил спикер.

Украина не первая страна постсоветского пространства, которая задумалась о переходе на латиницу. В октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. В 2020-м, занявший место главы государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход будет идти постепенно и без искусственного ускорения.