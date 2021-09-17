На Украине отказ от кириллицы посчитали угрозой национальной безопасности

Отказ от кириллицы и переход на латиницу несет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень в интервью «РБК-Украина».

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По его словам, кириллица является символом украинской государственности, она рождалась и расцветала вместе с украинцами. «Вопрос "убийства кириллицы" — это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор», — считает Кремень.

Чиновник рассказал про украинских писателей и других деятелей, боровшихся за сохранение и популяризацию украинского языка. Также он напомнил про нарушение прав граждан Украины со стороны тех, кто говорит на русском и других языках, не имеющих статус государственного в стране.

Ранее за отказ от кириллицы выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского. «Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», — сказал чиновник.

Инициатива вызвала шквал критики у многих политиков и государственных деятелей республики. В частности, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переход на латиницу не поможет Киеву отдалиться от Москвы, но лишь подтвердит логику президента Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».