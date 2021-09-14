На Украине оценили возможность перехода языка на иероглифы

Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что идея перехода с кириллицы на латиницу на Украине невозможна, и ее никто не поддержит в стране. Так он оценил идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в беседе с РИА Новости.

По его словам, никто во власти не поддержал эту инициативу. Инициатива не находит поддержки со стороны народных депутатов, профильных институтов в составе академии наук. «Поэтому Данилов может предлагать перейти хоть на иероглифы, но от этого ничего не изменится», — сказал Бондаренко.

Он отметил, что эта идея — «самодеятельность самого Данилова». Политолог назвал его человеком, у которого «достаточно много экстравагантных мыслей». «Он просто получает хайп на этом и больше ничего», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Данилов назвал переход на латиницу одной из фундаментальных вещей. Он добавил, что обучение английскому языку должно начинаться с детсадовского возраста. Однако затем он написал предложение латиницей и сделал в нем три ошибки. Секретарь СНБО заверил, что готов продолжить дискуссию, и призвал людей «смотреть хотя бы на шаг вперед».