Секретарь СНБО Украины отказался понимать вопрос на русском

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отказался понимать вопрос, заданный журналистом на русском языке во время брифинга. Видео со словесной пикировкой опубликовал телеканал Zik в YouTube.

Дождавшись, пока репортер закончит спрашивать, чиновник попросил повторить вопрос. Он объяснил это тем, что не совсем понял, а от русской речи он «напрягается». В ответ на высказывание, что Данилов родом из Луганска и должен понимать русский язык, он ответил, что «количество патриотов, которое было и есть в Луганске, может, не меньше, чем во Львове».

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? Нет слов В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски

Ранее Данилов выступил за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу. Он также отметил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского. Инициатива вызвала шквал критики у многих политиков и государственных деятелей республики. В частности, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переход на латиницу не поможет Киеву отдалиться от Москвы, но лишь подтвердит логику президента Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».

В марте Данилов заявил, что гражданам страны не следует говорить на русском языке из-за опасности, исходящей со стороны президента России Владимира Путина. По его словам, властям Украины следует всеми силами избегать распространения русского языка в стране по причине использования Россией политики, «выстроенной не на защите своего народа, а именно на языковом вопросе». «Если Украина начнет разговаривать на русском языке, то ждите, что Путин будет "защищать" тех граждан», — предупредил он.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно нему, «мова» стала обязательной для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины признал соответствующие нормы законодательства правомерными и обязал владеть украинским языком всех граждан страны. В это же время профильный комитет Рады отклонил смягчающие закон поправки, которые предполагали отмену штрафов за его нарушение и возвращение русскоязычного образования.