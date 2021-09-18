Секретарь СНБО объяснил предложение о переходе Украины на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объяснил свое предложение о переходе на латиницу, назвав его приглашением к дискуссии. Об этом он сказал в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», которая опубликована на YouTube.
«Общество должно быть готово, дискуссия должна быть в обществе. Это приглашение к дискуссии, ничего плохого здесь нет», — заявил он. Данилов подчеркнул, что его позиция по этому поводу является не заявлением, а ответом на вопрос, а также что это «не позиция какая-то спонтанная».
Ранее Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу. Он также отметил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского.
Инициатива вызвала шквал критики у многих политиков и государственных деятелей республики. В частности, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переход на латиницу не поможет Киеву отдалиться от Москвы, но лишь подтвердит логику президента Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию». Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков добавил, что украинский язык издавна имеет свой алфавит и защищается государством, его перевод на латиницу не принесет стране ничего хорошего.
Украина не первая страна постсоветского пространства, которая задумалась о переходе на латиницу. В октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. В 2020-м, занявший место главы государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход будет идти постепенно и без искусственного ускорения.