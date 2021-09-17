В Харьковском метро попробовали перейти на латиницу

В метрополитене Харькова попробовали перейти с кириллицы на латиницу. Об этом сообщает Telegram-канал Equlibrium.

Отмечается, что языковая трансформация коснулась названий станций Салтовской линии харьковского метро. В частности, городские власти перевели на латиницу наименования, которые транслируются на экранах в вагонах поездов.

Ранее отказаться от кириллицы Украине предложил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов. Он подчеркнул, что это будет «одной из фундаментальных вещей», и указал на необходимость обучения английскому с детсадовского возраста.

Подобная инициатива вызвала шквал критики у ряда украинских политиков и государственных деятелей. Так, бывший министр иностранных дел республики Павел Климкин заявил, что переход на латиницу не поможет Киеву отдалиться от Москвы, но подтвердит логику президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».

Уполномоченный по защите государственного языка страны Тарас Кремень также добавил, что отказ от кириллицы несет в себе угрозу украинской национальной безопасности.