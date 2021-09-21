Россия потратит на «Роскосмос» более 600 миллиардов рублей

Россия планирует потратить на космическую деятельность в 2022-2024 годах 629,64 миллиарда рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к проекту бюджета.

В 2022 году планируется выделить 210,22 миллиарда рублей, в 2023 году — около 209,61 миллиарда, в 2024 году — около 209,8 миллиарда. Там же отмечается, что, по сравнению с ранее утвержденными суммами, бюджетные расходы «в 2022 году увеличены на 21 561,1 миллиона рублей, в 2023 году на 21 432,9 миллиона рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, увеличены на 183,9 миллиона рублей».

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляемая Илоном Маском американская компания SpaceX выдавливает предприятия госкорпорации с международного рынка космических услуг.

В сентябре менеджер заявил, что российская сверхтяжелая ракета будет создаваться на новых технологиях, а не старых. По его словам, в противном случае корпорация «просто выкинет триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране». В том же месяце он сравнил российскую ракету «Союз-2» с «африканской женщиной».