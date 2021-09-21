Племянница Скрипаля связала новые факты об отравлении со скандалом вокруг AUKUS

Виктория Скрипаль «Ленте.ру»: обвинения в адрес ГРУ связаны со скандалом вокруг AUKUS

Племянница экс-генерала ГРУ Сергея Скрипаля Виктория связала новые факты об отравлении россиян в Солсбери со скандалом вокруг нового военного альянса AUKUS (между Австралией, Великобританией и США), который разразился на прошлой неделе. С таким мнением Виктория выступила в разговоре с «Лентой.ру».

«Возня началась почему. Австралия отказала в покупке [подводных лодок] у Франции, будет покупать их у Англии и Америки. Не кажется вам это совпадение удивительным? Сейчас же вся Европа ополчилась против США и Великобритании», — рассказала Виктория.

По ее словам, британские власти решили переключить внимание с разразившегося скандала на новые обвинения в адрес ГРУ. 21 сентября британская полиция обвинила в отравлении Скрипалей третьего россиянина, генерала ГРУ Дениса Сергеева.

Из-за соглашения об оборонном партнерстве австралийские власти вышли из контракта о строительстве подлодок общей суммой в 66 миллиардов долларов, заключенного с французской Naval Group. Это спровоцировало международный скандал. В ответ Париж впервые в истории отозвал послов из Вашингтона и Канберры. Франция также выступила против продолжения переговоров Европейского союза с Австралией о свободной торговле.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к случившемуся.

