Менеджер Емельяненко ответил на критику в адрес бойца из-за поединка с блогером

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал о подготовке спортсмена перед поединком с блогером Артемом Тарасовым. Пост доступен в его Instagram.

Бостанов призвал болельщиков не обрушивать критику в адрес 40-летнего тяжеловеса. Емельяненко не смог нокаутировать непрофессионального бойца, несмотря на предматчевое обещание. Менеджер ответил на критику, продемонстрировав ролик о подготовке россиянина к схватке.

Бостанов обратил внимание на то, что Емельяненко согласился на боксерский поединок, несмотря на «разобранное состояние после годового загула». По словам менеджера, тяжеловес вернул форму за 2,5 месяца. «Это не победа над Тарасовым — это победа над самим собой», — считает представитель Емельяненко.

18 сентября Емельяненко принял участие в поединке по правилам бокса против Тарасова. При этом бойцы выступали в перчатках для MMA. Тяжеловес одержал победу судейским решением. Перед боем он обещал нокаутировать соперника.

Для Емельяненко это уже второй показательный поединок с непрофессиональным бойцом. В ноябре 2019-го он нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.