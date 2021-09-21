Менеджер Александра Емельяненко рассказал о гонораре бойца за бой с блогером

Менеджер Александра Емельяненко о гонораре за бой с блогером: очень солидная сумма

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, назвал «очень солидным» гонорар бойца за бой с блогером Артемом Тарасовым. Об этом сообщает Legalbet.

Он отметил, что не может назвать точную сумму. «В случае с Сашей, таких денег хватает на безбедное существование минимум на полгода», — сказал Бостанов.

20 сентября Емельяненко вызвал на бой российский боец ММА Вячеслав Дацик. Он предложил спортсмену «срубить легких денег».

Поединок Емельяненко и Тарасова состоялся 18 сентября. Он проходил по правилам бокса в перчатках для ММА и продлился три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Емельяненко. Месяцем ранее блогер заявил, что получит за бой пять миллионов рублей, а его соперник — в два раза больше.