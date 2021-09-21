Россияне начали терять интерес к жилью в ипотеку

В России к концу лета 2021 года заметили спад спроса на ипотечное кредитование. Число подобных сделок на покупку жилья в августе упало на четыре процента по сравнению с июлем и стало меньше на 22 процента показателя в июне, передает «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

По данным аналитиков, за последний год россияне начали постепенно терять интерес к ипотечным программам, количество выданных банками кредитов по сравнению с августом 2020-го упало на 14 процентов. При этом показатели с января 2021-го остаются рекордными, за восемь месяцев заемщики оформили 1,17 миллиона сделок по ипотеке (на 26 процентов больше, чем за январь-август прошлого года).

Лидируют по приросту в выдаче ипотеки в августе Приморский край и Якутия (на шесть и восемь процентов соответственно). В остальных регионах наблюдался спад: Нижегородская область — минус 20 процентов, Татарстан — минус 21 процент, Московская область — минус 23 процента, Санкт-Петербург — минус 24 процента, Воронежская область и Москва — минус 27 процентов. Отрицательную динамику в ипотечном кредитовании связывают с завершением в июле льготной программы.

«Новые параметры кредитования на жилье сделали льготную ипотеку практически недоступной для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где традиционно берут больше всего кредитов. Также на снижение выдач повлиял рост ключевой ставки, который привел к повышению процентных ставок», — сообщает гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Ранее российским банкам предрекли нехватку средств для льготного кредитования покупателей жилья. Лимит финансирования программы — 2,08 триллиона рублей. До 1 июля 2022 года осталась лишь десятая часть бюджета, сообщили в институте развития «Дом.рф».