Бывший муж Полины Гагариной подал на певицу в суд

Фотограф Дмитрий Исхаков подал в суд на бывшую супругу поп-певицу Полину Гагарину. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на Тверской районной суд Москвы.

Исковое заявление против исполнительницы было зарегистрировано 16 сентября. В настоящий момент дело находится в обработке. Отмечается, что через суд Исхаков собирается установить порядок общения с их общей дочерью и сыном Гагариной от первого брака Андреем.

Исхаков ранее признавался, что после развода у него с экс-супругой сложились сложные отношения. По словам фотографа, он контактирует с ней исключительно по вопросам, касающимся общей дочери.

В конце прошлого года сообщалось, что российская певица Полина Гагарина официально развелась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Тогда отмечалось, что супруги расстались еще в конце 2019 года.