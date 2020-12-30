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Бывший муж Полины Гагариной объяснил запрет на выезд их ребенка из страны

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Фото: @isxakov

Бывший муж российской певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, объяснил, почему потребовал запрета на выезд их дочери Мии из России. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц. Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал», — написал экс-супруг звезды.

По его словам, он отправил официальный запрос, в котором поинтересовался, с кем и в какую страну едет его дочь, однако ответа так и не получил. Фотограф добавил, что трехлетняя Мия плохо переносит длительные перелеты, а также напомнил, что во время пандемии коронавируса следует избегать путешествий.

Исхаков признался, что главной причиной запрета стало то, что он не знает, с кем Гагарина и их дочь отравятся в путешествие. Он отметил, что «слухи ходят разные».

О том, что фотограф обратился в ФМС с заявлением и запретил бывшей жене вывозить их ребенка за пределы России, стало известно ранее в среду. Уточнялось, что артистка хотела поехать с дочерью в Занзибар.

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