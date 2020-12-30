Бывший муж Полины Гагариной объяснил запрет на выезд их ребенка из страны

Бывший муж российской певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, объяснил, почему потребовал запрета на выезд их дочери Мии из России. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц. Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал», — написал экс-супруг звезды.

По его словам, он отправил официальный запрос, в котором поинтересовался, с кем и в какую страну едет его дочь, однако ответа так и не получил. Фотограф добавил, что трехлетняя Мия плохо переносит длительные перелеты, а также напомнил, что во время пандемии коронавируса следует избегать путешествий.

Исхаков признался, что главной причиной запрета стало то, что он не знает, с кем Гагарина и их дочь отравятся в путешествие. Он отметил, что «слухи ходят разные».

О том, что фотограф обратился в ФМС с заявлением и запретил бывшей жене вывозить их ребенка за пределы России, стало известно ранее в среду. Уточнялось, что артистка хотела поехать с дочерью в Занзибар.