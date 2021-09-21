В Хабаровске захотели восстановить триумфальную арку времен Николая II

Триумфальную арку, некогда установленную в честь визита Николая II, захотели восстановить в Хабаровске. На выбранном месте 21 сентября провели торжественную церемонию, в ходе которой был установлен памятный камень, уточняет пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В церемонии приняли участие митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а также представители всероссийского общества охраны памятников. Обращаясь к присутствующим, градоначальник назвал происходящее историческим событием. «Мы не просто возрождаем Триумфальную арку, мы прикасаемся к дореволюционной истории Хабаровска. Визит цесаревича Николая стал важным событием в истории нашего города», — добавил он.

В пресс-службе указали, что восстанавливать арку времен Николая II будут на средства благотворителей в 2022 году. Новая арка будет возведена в районе Комсомольской площади, перед лестничным спуском на набережную.

Как уточняет ТАСС, наследник династии Романовых приезжал в Хабаровск 130 лет назад. К его появлению построили деревянную арку, однако со временем она была утрачена. Вопрос о ее восстановлении неоднократно поднимался, однако одобрение инициатива получила лишь сравнительно недавно.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске художники создали арт-объекты с персонажами мультфильма «Следствие ведут Колобки» Шефом и Коллегой. Сыщики расположены рядом с советскими вывесками магазинов и ателье, которых уже нет, и пытаются найти пропажу. Они изображены на зданиях на улицах Ленина, 40, а также Краснореченской 114 и 201а.

