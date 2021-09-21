Глава МИД Франции рассказал о планах встретиться с Лавровым

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о планах встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я планирую двустороннюю встречу с моим российским коллегой Сергеем Лавровым», — сообщил Ле Дриан. В частности, он намерен обсудить с Лавровым Иран, Ливию, Афганистан и Украину.

Ранее Сергей Лавров дал оценку готовящимся переговорам глав МИД стран «нормандской четверки» (России, Германии, Украины и Франции). Он подчеркнул, что Россия не видит попыток со стороны Германии и Франции образумить Киев. «Сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется безотлагательно», — отметил министр.

76-я Генассамблея ООН стартовала 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.