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Россия попросила Германию и Францию привести украинские власти в чувство

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия просит Германию и Францию привести украинские власти в чувство в связи с несоблюдением Киевом минских договоренностей в полном объеме. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом RT в YouTube.

Лавров подчеркнул, что на встречах в формате «нормандской четверки» Россия не видит попыток со стороны Германии и Франции образумить Киев. «Сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется безотлагательно», — отметил министр.

Ранее во вторник, 6 апреля, Лавров сообщил, что Украина нарушает заключенные в Минске договоренности по Донбассу, а Запад, несмотря на это, продолжает поддерживать Киев. По его словам, Москва неоднократно указывала на невыполнение Украиной соглашений. Однако там, как считает Лавров, исходят из того, чтобы всемерно поддерживать существующую власть в лице президента Владимира Зеленского.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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