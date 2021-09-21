Минфин раскрыл планы насчет увеличения налоговой нагрузки на «Газпром»

Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на «Газпром» на фоне высоких цен на газ, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

«В наших налоговых инициативах это не предусмотрено», — раскрыл планы Силуанов.

Это связано с тем, что Россия продает газ по контрактной цене, которая значительно ниже спотовой, отметил глава Минфина. «Если и рассматривать, то очень аккуратно к этому подходить», — сказал он, добавив, что резкий рост цен на газ в последние месяцы также не учитывался в прогнозе доходов бюджета страны на следующий год.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, но для «адекватного» пополнения запасов в хранилищах страна могла бы нарастить экспорт топлива.

Стоимость газа в Европе в последние недели бьет рекорды, в середине месяца она приближались к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров. 17 сентября депутаты Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать расследование против «Газпрома», поскольку резкое подорожание газа, по их мнению, могло быть вызвано действиями компании.