В Москве увековечили память Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил парку в Южном административном округе города имя бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городских властей.

Собянин подписал постановление по итогам заседания президиума правительства столицы. Память бывшего мэра решили увековечить в парке «Садовники», который расположен на проспекте Андропова. Место будет называться «Парк имени Юрия Лужкова».

«Садовники» считаются одним из крупнейших парков южной части Москвы. Решение о присвоении имени приняли на основании обращения некоммерческой организации «Фонд Юрия Лужкова». Авторы инициативы возьмут благоустройство участка на себя.

В июне в департаменте культурного наследия столицы прокомментировали возможное присвоение улице имени бывшего мэра Юрия Лужкова. По закону, присвоить название можно только спустя десять лет после смерти человека, имя которого решат увековечить.