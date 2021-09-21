На стройке нашли тело 12-летней российской школьницы

На Сахалине нашли тело снимавшей на стройке ролик для TikTok российской школьницы

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ после гибели на стройке 12-летней девочки. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей — на стройке должна была быть обеспечена охрана, посторонние не должны были находиться на объекте. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, погибшая снимала видео для TikTok в недостроенном здании вместе с подругой.

Школьница планировала продемонстрировать в ролике сцену удушения, накинула петлю на шею, но в какой-то момент оступилась и погибла. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

22 февраля 2020 года сообщалось, что в сельской школе Пермского края ученики сняли на видео свои издевательства над младшеклассником с задержкой в развитии.