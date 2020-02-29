Издевательства над российским школьником в спортзале попали на видео

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В сельской школе Пермского края ученики засняли на видео свои издевательства над младшеклассником с задержкой в развитии. Видео из спортзала опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах учащийся 7 класса удерживает двумя руками мальчика из 3 класса, который кричит и пытается вырваться, а потом внезапно падает на пол и лежит неподвижно. Рядом с ним на полу видны пятна крови. Школьница, снимающая видео, спрашивает, что случилось, и говорит, что у лежащего на полу течет кровь из носа.

Семиклассник просит другую девочку принести тряпку, чтобы убрать следы крови. Потом третьеклассник поднимается с пола и пытается догнать старшеклассника, но тот смеется и издевается.

Инцидент произошел 27 февраля в Висимской сельской школе в Добрянском районе края. Полиция начала проверку.

У избитого ребенка задержка в развитии, его воспитывает опекун. Над ним постоянно издеваются ученики старших классов.

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