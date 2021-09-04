Снятие авиадебоширки с рейса под аплодисменты попало на видео

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции снимают вызвавшую дебош в самолете пассажирку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москва».

Как сообщает Telegram-канал, женщина устроили дебош на вылетающем из Москвы в турецкую Анталью самолете. «Пассажирка на рейсе Москва-Анталья отказалась надевать маску и нахамила бортпроводникам», — отметили авторы. В итоге экипажу пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции.

Судя по попавшему в сеть видео, неизвестная пассажирка продолжала возмущаться и сопротивляться представителям правоохранительных органов. В итоге полицейские сняли ее с рейса под аплодисменты остальных пассажиров и увели в отделение. Сообщается, что на борту находились около 400 человек.

В конце августа в сети появилось видео, судя по которому пассажирка авиакомпании S7 начала материться из-за выключенного в салоне кондиционера. Стюарды пытались успокоить женщину и объяснить, что кондиционер начнет работать после запуска двигателей.