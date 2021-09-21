Москва даст регионам на ремонт десятки миллионов рублей

Мэр Сергей Собянин выделил из бюджета Москвы 37,6 миллиона рублей на ремонт в регионах

Из столичного бюджета на ремонт военных памятников в Калужской и Смоленской областях выделят 37,6 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили на сайте правительства города.

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Десятки миллионов рублей дадут на восстановление памятников московским дивизиям народного ополчения в этих регионах. В Калужской области, в частности, планируется провести ремонт на мемориальном комплексе «Зайцева Гора», «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота Длинная». В Смоленской области средства из межбюджетного трансферта пойдут на благоустройство двух братских могил советских воинов, мемориала «Богородицкое поле» и парка памяти «Вязьма. Октябрь 1941», сообщили в столичной мэрии.

Ремонт памятных мест станет одним из главных мероприятий празднования 80-летия с даты контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

В начале сентября Сергей Собянин назвал Москву главным донором России, ссылаясь на то, что город перечисляет в федеральный бюджет большую часть налогов. Денег от столицы, по заявлению чиновника, хватает на 60 процентов трансферов регионам.