Угрожавший взорвать жилой дом в Татарстане россиянин задержан

Угрожавший взорвать жилой дом в Альметьевске (Республика Татарстан) россиянин задержан. Об этом во вторник, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина доставлен в территориальный отдел республиканского управления МВД. Проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 21 сентября сообщалось, что в Альметьевске на улице Сулейманова неизвестный c гранатой пригрозил устроить взрыв в жилом доме. Всех жильцов эвакуировали.