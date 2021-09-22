Россиянина заподозрили в аферах с ювелирными украшениями на полмиллиарда рублей

В Курске после нескольких лет постоянных заявлений возбудили уголовное дело против основателя и владельца бренда «Ар Деко» Владимира Березина: его заподозрили в крупных аферах с ювелирными украшениями, от которых пострадали 26 фирм, а ущерб составил почти полмиллиарда рублей. Об этом в среду, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

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По словам источника, около восьми лет назад Березин начал посещать российские ювелирные выставки ради налаживания контактов с поставщиками. Заработав хорошую деловую репутацию, он стал брать у них на реализацию большие партии украшений. Однако через некоторое время бизнесмен оказался должен многим поставщикам.

Те подготовили коллективное заявление в полицию: из него следовало, что за несколько лет подозреваемый в общей сложности взял на реализацию ювелирных изделий на 461 миллион рублей. В 2018 году правоохранительные органы возбудили по этому факту уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

После этого, по словам источника, Березин запустил процедуру банкротства, переписал все свое имущество на родственников, а также вывел деньги со всех счетов. Позже уголовное дело в отношении него переквалифицировали на более легкую статью, сроки давности по которой уже прошли.

Потерпевшие обратились к сенатору Елене Афанасьевой, после чего полиция возобновила дело о мошенничестве в отношении Березина. Афанасьева также написала обращение в Генпрокуратуру: надзорное ведомство уличило заместителя начальника следствия (СЧ СУ УМВД) по Курской области в волоките дела и оформило ему выговор. Березин в настоящее время находится под подпиской о невыезде.