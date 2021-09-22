В США назвали капитуляцией речь Байдена в ООН

Журналистка крупного американского телеканала Fox News Лора Инграхам назвала речь президента США Джо Байдена в ООН безвкусной и глобалистской. Фрагмент передачи опубликован на сайте телеканала.

По ее мнению, выступление Байдена еще раз напомнило мировому сообществу, что американский лидер придерживается политического курса бесконечной капитуляции. «Он поставил интересы мирового сообщества выше интересов Соединенных Штатов», — сказала Инграхам.

Ведущая отметила, что слова Байдена о совместных успехах людей по всему миру сильно разнятся с экономическим и социальным положением американцев. Инграхам подчеркнула, что в Соединенных Штатах происходит миграционный кризис на мексиканской границе, рост инфляции и безработицы, а также наблюдается высокая смертность от COVID-19.

Позицию журналистки поддержал сенатор от штата Арканзас Том Коттон. «Эта речь была позором в Организации Объединенных Наций. Джо Байден вошел в ООН и прикрепил гигантский знак "Пни меня" на спину дяди Сэма», — заключил политик.

Ранее Джо Байден на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил, что США не стремятся развязывать новую холодную войну и не хотят видеть мир разделенным на жесткие блоки. Американский лидер объявил об окончании «эпохи войн» и начале «эпохи неустанной дипломатии». Он заключил, что военная сила США должна стать крайним средством в арсенале государства и не использоваться для решения каждой проблемы в мире.