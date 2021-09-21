Джо Байден призвал готовиться к новой пандемии

Президент США Джо Байден призвал предпринять усилия для подготовки к новой пандемии, которая, по его словам, неизбежно ждет впереди. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на выступление президента в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

«Будем ли мы вместе заниматься спасением жизней, борьбой с COVID-19, а также предпринимать необходимые шаги для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении, пока появляются новые, более заразные и опасные варианты?» — сказал президент США.

По словам Байдена, этот выбор необходимо сделать. 76-я Генассамблея ООН стартовала 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.

В рамках Генассамблеи Байден также заявил, что США не стремятся развязывать новую холодную войну и не хотят видеть мир разделенным на жесткие блоки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не идет речи о введении нового локдауна из-за пандемии COVID-19. Он добавил, что у вирусологов есть разные мнения о новой волне пандемии.