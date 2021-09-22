Назван способ дешево и безопасно снять жилье

На фоне растущих арендных ставок у россиян осталось не так много способов сэкономить на аренде жилья и не стать жертвами мошенников. О возможностях дешево и безопасно снять квартиру сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведущие компании из сферы недвижимости.

Аналитики «Яндекс.Недвижимость» подсчитали, что в среднем аренда однокомнатной квартиры в России подорожала на десять процентов — с послаблением коронавирусных ограничений спрос на временное жилье вырос. Дороже всего снять жилье по-прежнему в Москве (в среднем 40 тысяч рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (23 тысячи рублей), а самый большой скачок цен зафиксировали в Казани — арендная ставка выросла на 33 процента и составила 20 тысяч в месяц. Эксперты связывают это с ростом внутреннего туризма.

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Риелторы считают, что можно снять жилье значительно дешевле средней цены — для этого придется быть готовым к ряду неудобств. По мнению замдиректора отдела аренды агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Оксаны Поляковой, недорого будет снять квартиру на первом или последнем этажах, с устаревшим ремонтом или без мебели. Она добавила, что сэкономить можно также при аренде жилья в новостройках в первые три года после сдачи дома. Обычно в это время не все соседи закончили ремонт, а значит, жить там будет не очень комфортно из-за шума и грязи.

При поиске дешевого жилья важно обезопасить себя от мошенников. Адвокат Алексей Карабаев посоветовал арендаторам не перечислять аванс, залог или комиссию до подписания договора. Кроме того, юрист считает более безопасными договоры на длительный срок (от года) и призывает прописывать в них все возможные условия и ситуации — состояние квартиры и имущества, размер арендной платы и возможность ее повышения, периодичность прихода хозяев за деньгами или для проверки, разрешение приводить гостей и заводить домашних животных.

Оптимальным способом оплаты адвокат называл перевод денег на карту собственнику квартиры — с помощью бумажных или электронных чеков будет проще доказать факт отправки средств. Допустимо также отдавать наличные под расписку. Между самостоятельным поиском недвижимости по объявлению в интернете и обращением в агентство Карабаев не видит значительной разницы — при условии, что квартира правильно оформлена юридически. Однако меньше рисков, если при составлении договора будет присутствовать риелтор — в случае мошенничества он может выступить свидетелем.

В середине сентября аналитики ЦИАН назвали самые бюджетные варианты для съема жилья в центре Москвы. Выгоднее всего оказалось арендовать квартиры в районах, где крупные кварталы с панельными домами. Такими являются Таганский, Мещанский и Красносельский — средняя ставка по аренде в них колеблется от 48 до 53 тысяч рублей в месяц.

