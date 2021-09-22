Определены главные критерии стран для признания биткоина

Признать биткоин в качестве официального платежного средства могут страны с неразвитой финансовой системой, принимающие большой поток средств из-за рубежа, а также офшорные государства. Такие главные критерии определил эксперт экономического Центра стратегических разработок Максим Башкатов в интервью агентству «Прайм».

Власти могут прибегнуть к этой мере, чтобы казаться прогрессивнее, то есть использовать биткоин в рамках своей популистской стратегии. Кроме того, так государство сможет создать имидж «инновационного хаба» и привлечь больше инвесторов. Еще одна причина — большой объем банковских переводов со стороны граждан, проживающих за рубежом. Чтобы перечислить средства на родину, людям приходится платить большую комиссию, а внедрение биткоина в качестве законной валюты избавит их от этой необходимости. Именно по этой причине криптовалюту признали власти Сальвадора, утверждает Башкатов.

Биткоин также может стать попыткой модернизировать финансовую систему и подтолкнуть граждан к использованию безналичного расчета. Таким стимулом могут руководствоваться небогатые, вероятно, офшорные, государства. Поэтому в странах Центральной и Латинской Америки так часто звучат предложения внедрить цифровые деньги.

Тем не менее признать такой нестабильный актив, как биткоин, — значит подвергнуть госэкономику масштабным рискам. «Такое признание означает, что экономика страны становится зависимой от крайне волатильного актива, на курс которого влияют десятки факторов, в том числе поведение иностранных государств. На такой отчаянный шаг может пойти государство, которое в погоне за развитием готово поставить на карту все или которому почти нечего терять. Сложно представить, что страны Европы или США в ближайшие годы хотя бы задумаются о признании биткоина законным платежным средством», — заявляет экономист.

Сальвадор стал первой страной в мире, которая решила узаконить биткоин. Для удобства пользования власти разработали криптовалютный кошелек Chivo. Однако не все граждане одобрили решение правительства — в стране прошли акции протеста, участники которых заявили об опасности роста финансовой нестабильности и числа незаконных криптовалютных транзакций.

Недавно биткоин легализовала Украина. Валюта еще не признана в стране официальным платежным средством, однако участники крипторынка уже могут пользоваться банковскими услугами, а их права теперь защищены законом. Вместе с тем доходы от криптовалютных транзакций в стране обложили налогом.

Что касается России, то власти заявили, что государство еще не готово к внедрению цифровых денег. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой шаг лишь навредит экономике.