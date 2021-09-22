Российский полицейский насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Во Владивостоке сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил насмерть пенсионерку, переходившую нерегулируемый пешеходный переход. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Приморскому краю.

По версии следствия, 13 сентября подозреваемый за рулем служебного автомобиля вблизи улицы Спиридонова, въезжая на нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на 62-летнюю россиянку. Она была доставлена в больницу, где вскоре умерла.

На полицейского завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения», расследование продолжается, назначены судебные экспертизы. Кроме того, руководство Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте проведет служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, то он будет также уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Краснодаре задержали сотрудника полиции, который вместе с тремя знакомыми похитил приятеля из-за денежного долга и поместил его в подвал гаража. В их отношении возбудили уголовное дело.