В России собрались ввести новый сбор на зарубежную технику

Минпромторг России разрабатывает проект введения утилизационного сбора в отношении башенных кранов, который для российских производителей станут компенсировать субсидиями. Об этом со ссылкой на представителя министерства пишут «Ведомости».

Новый сбор будет аналогичен тем, что начали вводить в отношении зарубежной техники в 2012 году. Тогда под него попали автомобили, карьерные и сочлененные самосвалы. Позднее список расширялся. Включить в него башенные краны власти собрались на фоне достаточно низкой доли отечественной продукции на рынке — около 20-30 процентов.

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С таким предложением к главе Минпромторга Денису Мантурову обратились производители строительной техники. В настоящее время вопрос находится в проработке.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин объяснил, что проблема стала особенно актуальной в последние годы. Ранее российские производители конкурировали с достаточно дорогой европейской продукцией, но теперь на рынок вышли турецкие и китайские компании (TGR, Zoomlion, XCMG, Fangyan Group), выиграть у которых за счет цены не получается.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019 году на Китай пришлось 78 процентов импорта башенных кранов в денежном выражении. В 2020-м на фоне пандемии доля снизилась до 71 процента, однако и общий объем поставок рухнул более чем в два раза. В российской компании «Крановые технологии» поддержали введение сбора, указав, что такая мера позволит остановить распространение в стране подержанной зарубежной техники.

С момента введения власти неоднократно повышали утилизационный сбор, что приводило к росту стоимости зарубежной продукции. Например, в 2020 году для легковых автомобилей ставки выросли в 1,5-2,5 раза. Во столько же раз выросли и субсидии.