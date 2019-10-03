Россиян подтолкнут к покупке подержанных иномарок

Минпромторг предложил отказаться от повышения утилизационного сбора для легковых и большинства коммерческих автомобилей старше трех лет в рамках очередной индексации, запланированной на 1 января 2020 года. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В настоящий момент сбор на подержанные легковые автомобили с объемом двигателя 1-2 литра составляет 313,8 тысячи рублей. Новое повышение сочли избыточным, так как в 2018 году его сделали «с запасом».

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Ранее стало известно, что ставки утильсбора в среднем предложено повысить на 80 процентов. Это, по оценкам экспертов, приведет к подорожанию автомобилей на 2-4 процента.

Для новых машин базовые ставки не изменятся — 20 тысяч рублей для легковых и 150 тысяч для коммерческих автомобилей. Рост произойдет за счет изменения повышающих коэффициентов. В результате, например, за легковой автомобиль с объемом двигателя 1-2 литра придется заплатить 178,4 тысячи рублей вместо нынешних 84 тысяч.

Издание отмечает, что утильсбор серьезно влияет на динамику продаж подержанных автомобилей. Если в 2008 году почти каждая пятая ввезенная в Россию иномарка была старше трех лет, то после его введения доля сократилась до 2 процентов. Позднее рынок подержанных иномарок вновь вырос до 7 процентов, но последнее повышение развернуло тенденцию. По итогам первых семи месяцев 2019 года доля старых иномарок составила 2,2 процента от общего импорта. Таким образом, повышение цен на новые автомобили вновь может подтолкнуть россиян к покупке подержанных.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году. Рынок трактует его как замену импортным пошлинам на автомобили, которые пришлось снизить после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Сначала сбор платили только иностранные производители, но позднее его распространили на отечественный рынок. Впрочем, последняя мера стала формальностью, так как правительство полностью компенсирует сбор с помощью субсидий.

Ранее сообщалось, что в России снизилось количество выдаваемых кредитов на покупку автомобилей. Эксперты полагают, что население утратило интерес к новым автомобилям.

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