Украина выполнила 58 процентов обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС

Украина выполнила 58 процентов обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС), отчиталась вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».
«За весь период действия соглашения, за половину всего времени, которое отведено на выполнение соглашения, мы выполнили 58 процентов всех обязательств для Украины. 25 процентов от этих обязательств были выполнены именно в 2021 году», — заявила Стефанишина.
Наибольший прогресс в выполнении соглашения был достигнут в таких сферах, как «политический диалог, национальная безопасность и оборона» (89 процентов), а также «юстиция, свобода, безопасность, права человека» (87 процента). Наименьший — в области финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24 процента).
Центральные органы исполнительной власти выполнили 59 процентов порученных им мероприятий, Верховная Рада — 48 процентов.
Переговоры о заключении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС начались в 2007 году. Ожидалось, что документ будет подписан в ноябре 2013 года на саммите в Вильнюсе. Однако за несколько дней до мероприятия Украина приостановила подготовку к подписанию соглашения. Решение властей вызвало массовые протесты, которые закончились свержением президента Виктора Януковича.
Новая власть подписала соглашение. Оно полностью вступило в силу в 2017 году.