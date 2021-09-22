Подростка заподозрили в зверском убийстве родителей

Следственный комитет расследует убийство супружеской пары на северо-востоке Москвы. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка СК Юлию Иванову, тела москвичей с множественными ножевыми ранениями обнаружили утром 22 сентября в собственной квартире по улице Полярной.

По подозрению в совершении убийства задержан сын 16-летний сын погибшей пары. По предварительной информации, он систематически принимал наркотические вещества и состоял на учете. Сейчас он доставлен в подразделение для проведения следственных действий.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 стати 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации (убийство двух или более лиц).

Ранее стало известно, что московском подъезде обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями головы. По предварительной версии следствия, женщину убил бывший свекр 1955 года рождения из-за разногласий в вопросе раздела имущества с его сыном. В ходе осмотра криминалисты обнаружили и изъяли орудие преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

