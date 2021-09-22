Смартфоны Xiaomi уличили в цензуре

Министерство обороны Литвы призвало отказаться от смартфонов Xiaomi из-за цензуры. Об этом сообщает Reuters.

Согласно правительственному отчету ведомства, в телефонах китайской компании присутствует программное обеспечение, выполняющее цензурные функции: ПО блокирует написание и распространение некоторых слов и фраз. В качестве примера эксперты привели реплики «Свободный Тибет», «Да здравствует независимость Тайваня» или «движение за демократию». По словам специалистов, гаджеты Xiaomi блокируют данные термины и фразы по указанию властей Китая.

Уличившие Xiaomi в цензуре специалисты заявили, что данная функция отключена на территории Евросоюза, однако ее могут активировать в любой момент. По словам экспертов, таким образом китайская корпорация может навредить европейской демократии. «Наша рекомендация — не покупать новые китайские телефоны и как можно скорее избавиться от уже приобретенных», — заявил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

Журналисты обратились за комментарием к Xiaomi, но не получили оперативного ответа.

Как заметили авторы Reuters, выпад в сторону Xiaomi происходит на фоне ухудшения отношения между Литвой и Китаем. Так, в августе Пекин потребовал от Вильнюса отозвать своего посла в КНР.

Ранее источники The Washington Post выяснили, что против Honor снова могут ввести американские санкции. Обсуждение данного вопроса в правительстве США зашло в тупик и решение о занесении китайской корпорации в черный список Министерства торговли может принять президент Джо Байден.