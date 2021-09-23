Xiaomi отреагировала на обвинения в цензуре

Xiaomi заявила, что не допускает цензуру на своих смартфонах

Xiaomi заявила, что не подвергает цензуре сообщения пользователей смартфонов. Об этом говорится в комментарии компании для «Ленты.ру».

«Устройства Xiaomi не подвергают цензуре сообщения для своих пользователей или от них», — заявил представитель китайской корпорации. В сообщении говорится, что Xiaomi никогда не ограничивала и никогда не будет ограничивать и блокировать персональные действия пользователей смартфонов компании, такие как поиск, звонки, просмотр веб-страниц или использование сторонних коммуникационных программных обеспечений.

Реагируя на ситуацию с возможным запретом смартфонов бренда в Европе, в компании объяснили, что Xiaomi соблюдает Общие правила защиты данных Европейского союза (GDPR) и уважает и защищает законные права всех пользователей. «Возможности сторонних рекламных фильтров на устройствах Xiaomi отключены в ЕС и в любой юрисдикции, где их использование противоречит действующим законам», — отмечается в заявлении.

Ранее Министерство обороны Литвы обвинило Xiaomi в цензуре и призвало отказаться от смартфонов бренда. По словам замминистра Маргириса Абукявичюса, в телефонах китайской компании присутствует программное обеспечение, выполняющее цензурные функции: на девайсах якобы блокируются некоторые фразы. В качестве примера специалисты привели реплики «Свободный Тибет», «Да здравствует независимость Тайваня» или «движение за демократию».