Полицейские спасли пару из перевернувшейся во время любовных утех машины

Sky News: англичане перевернули автомобиль во время ночного свидания и оказались в ловушке

Полиция в английском графстве Дербишир спасла пару, которая застряла в скатившемся с горы и перевернувшемся во время любовных утех автомобиле. Об этом сообщает издание Sky News.

Полицейские сообщили, что пара на автомобиле Toyota Yaris «припарковалась и занималась укреплением отношений». В ходе ночного свидания в сельской местности влюбленные англичане случайно сняли машину с ручного тормоза. Автомобиль съехал с холма, перевернулся и заблокировал проселочную дорогу.

В результате произошедшего мужчина и женщина не пострадали, но самостоятельно выбраться из транспортного средства не смогли и оказались в ловушке. Полицейские опубликовали фотографии лежащего на боку автомобиля.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Калифорния съехала на автомобиле с обрыва после того, как ее напугал незнакомец. Американка запаниковала и надавила на газ, в результате автомобиль съехал с утеса.

