В Госдуме оценили жалобу тренера Хохлова на Facebook из-за фамилии

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн оценил жалобу тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова на социальную сеть Facebook из-за его фамилии. Он отметил в беседе с Metaratings.ru, что ситуация произошла из-за незнания специфики русского языка и отсутствия должностных лиц в профильном сегменте, однако она не требует блокировки ресурса.

Депутат напомнил, что Государственная Дума недавно приняла закон о «приземлении» крупных зарубежных интернет-ресурсов, который обязывает их открывать филиалы в России и личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Он уточнил, что это было сделано как раз для того, чтобы такие инциденты, как с Хохловым, не повторялись и была возможность оперативного реагирования для защиты прав российских пользователей.

«Гильотина не лучшее средство от перхоти. Здесь не нужно ничего блокировать, чтобы добиться от администрации Facebook правильного подхода. Очевидно, что ситуация, в которую попал Дмитрий Хохлов, обусловлена незнанием специфики русского языка и отсутствием должностных лиц русскоязычного сегмента», — подчеркнул Хинштейн.

Он выразил уверенность, что с открытием представительства социальной сети в России подобные проблемы будут уходить в прошлое. Депутат отметил, что полная блокировка возможна, но для этого необходим целый ряд действий, поэтому ей должны предшествовать попытки в более мягком формате устранить недостатки и нарушения.

Ранее тренер волгоградского «Ротора», экс-игрок сборной России Дмитрий Хохлов подал иск на американскую компанию Facebook в Солнцевский районный суд Москвы. Он остался недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, и в результате он не может из-за этого полноценно пользоваться ни Instagram, ни Facebook. Он потребовал поменять алгоритмы соцсетей, а также намерен получить компенсацию за моральный вред.