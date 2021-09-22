Валерий Газзаев покинет Госдуму

Бывший футболист и футбольный тренер, депутат Госдумы седьмого созыва Валерий Газзаев по итогам выборов покинет нижнюю палату парламента. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Газзаев участвовал в голосовании от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Дагестане. По итогам выборов в Госдуму избрались восемь одномандатников: Валерий Гартунг, Галина Хованская, Елена Драпеко, Анатолий Аксаков, Анатолий Лисицын, Анатолий Грешневиков, Александр Аксененко и Юрий Григорьев. Среди непереизбравшихся оказался, в том числе, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев.

В июле Газзаев назвал пользу спортсменов в политике. По его мнению, спортсмены обладают широким кругозором, опытом и знаниями, которые могут быть полезными в сфере здравоохранения, спорта, международной политики и борьбы с допингом.

Газзаев известен по выступлениям за «Спартак» из Орджоникидзе, ростовский СКА, московские «Локомотив» и «Динамо», а также «Динамо» из Тбилиси. В составе сборной СССР завоевал бронзу летних Олимпийских игр 1980 года. В 1986 году начал тренерскую карьеру.

Стал членом «Справедливой России» в июне 2016-го. В том же году был избран депутатом Госдумы, где возглавил комитет по делам национальностей.