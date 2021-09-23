Российский кардиолог назвала неожиданные проявления инфаркта миокарда

Есть несколько неожиданных проявлений, которые свидетельствуют об инфаркте миокарда. Их назвала российский кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Литвякова, сообщает «Доктор Питер».

По ее словам, нетипичным симптомом инфаркта миокарда является изжога, вздутие живота, а также напряжение мышц брюшной стенки.

Кардиолог отметила, что острый инфаркт миокарда может также сопровождаться болью в области грудного отдела и в нижней челюсти.

«К особой группе риска относятся пациенты с сахарным диабетом, так как у них возможно бессимптомное течение инфаркта», — подчеркнула Литвякова.

Она добавила, что боли в области сердца обычно возникают не только при инфаркте. Они могут свидетельствовать о грыже пищеводного отверстия диафрагмы, заболеваниях пищевода, а также об остеохондрозе позвоночника.

Ранее врач Надежда Чернышова назвала предвестники инфаркта. По ее словам, самой главной предпосылкой инфаркта является артериальная гипертензия (повышенное давление). Специалист отметила, что предвестником также может являться ишемическая болезнь сердца.