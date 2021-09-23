Нарышкин прокомментировал информацию о третьем россиянине в деле Скрипалей

Заявления о причастности третьего россиянина к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году — ложь. Так информацию прокомментировал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую», — сказал он.

По словам Нарышкина, подобные заявления — это очередная попытка отвлечь внимание от «позорного бегства» НАТО из Афганистана и от того, что альянс «просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира».

21 сентября полиция Великобритании обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипалей, указав на генерала ГРУ Дениса Сергеева, который, предположительно, использовал псевдоним Сергей Федотов. По данным британской стороны, он командовал двумя другими сотрудниками ГРУ. Королевская прокуратура выдвинула против него те же обвинения, что и в адрес двух других подозреваемых — покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использование химического оружия.