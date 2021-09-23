Вышел самый дешевый 5G-смартфон Nokia

Nokia представила бюджетный смартфон G50 с поддержкой работы в сетях 5G за 20 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Выпущенное устройство позиционируется в качестве самого дешевого телефона бренда с поддержкой связи пятого поколения. «Этот смартфон не потеряет актуальности со временем благодаря поддержке технологий 5G и обновлениям операционной системы в течение двух лет», — говорится в описании модели.

Nokia G50 имеет 6,82-дюймовый HD-дисплей, процессор Snapdragon 480, четыре гигабайта оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной памяти, поддержку карт емкостью до 512 гигабайт. Телефон работает на базе ОС Android 11.

На задней стороне девайса располагается тройная камера с объективами разрешением 48, 5 и 2 мегапикселей. Спереди находится восьмимегапиксельная фронтальная камера. Nokia G50 комплектуется аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 ватт. Стоимость устройства в России составляет 19 990 рублей.

В начале осени стало известно, что Samsung может выпустить самый дешевый 5G-смартфона на рынке. Инсайдеры упомянули модель Galaxy A13 5G, которая будет доступна в продаже по цене 200 евро, или около 16 тысяч рублей.