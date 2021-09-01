Рассекречен самый дешевый смартфон с 5G

Samsung работает над бюджетным смартфоном, который станет самым дешевым устройством с поддержкой 5G. Об этом сообщает нидерландское издание Galaxy Club.

По информации источников, Galaxy A13 5G находится в разработке. Аппарат окажется самым доступным девайсом с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Телефон оценивают примерно в 200 евро, или около 16 тысяч рублей.

Инсайдеры рассказали, что будущий гаджет уже получил идентификатор SM-A136B, под которым он зарегистрирован в базе компании. Характеристики устройства не рассекречиваются, однако авторы уверены, что смартфон будет ориентирован на широкого потребителя.

Журналисты вспомнили аппарат Galaxy A22, который был представлен летом и считается самым доступным 5G-смартфоном на рынке. Такой девайс оценили в 229 евро. Авторы сравнили новый аппарат со старым, отметив, что традиционно телефоны серии Galaxy A1x стоят на ступень ниже, чем гаджеты линейки A2x.

Анонс Galaxy A13 5G и появление телефона в продаже ожидается до конца 2021 года.

Ранее специалисты агентства International Data Corporation (IDC) сообщили, что в 2021 году рынок смартфонов вырастет на 7,4 процента. Одним из драйверов роста аналитики назвали повышенный интерес к устройствам с поддержкой 5G.