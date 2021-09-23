Медсестра насмотрелась на смерть пациентов от COVID-19 и сбросила 34 килограмма

The Mirror: медсестра из Англии испугалась смерти от COVID-19 и похудела на 34 килограмма

Медсестра из коронавирусной больницы в английском графстве Херефордшир насмотрелась на смерть пациентов от COVID-19 и сбросила 34 килограмма. Об этом сообщает издание The Mirror.

Медсестра Сара Винтер весила 110 килограммов, и из-за этого ей было тяжело переносить 12-часовые смены в защитном костюме. Она чувствовала себя изможденной и потела весь день.

Англичанка увидела разрушительный эффект, который оказывает COVID-19 на здоровье страдающих ожирением людей. Она испугалась, что может не выжить, если заразится, и решила изменить образ жизни. Женщина хотела стать примером для пациентов и присоединилась к программе для похудения.

Раньше она злоупотребляла едой навынос, ела круассаны по утрам и чипсы вместо обеда. Теперь же ее рацион состоит из фруктов, салатов, пасты и домашних блюд. По выходным она ходит по 16 километров.

За год англичанка смогла сбросить 34 килограмма и теперь весит 76 килограммов. Ей стало легче работать, и в конце смены она не чувствует себя совершенно измотанной.

Она подчеркнула, что занятия в программе для похудения построены таким образом, что она никогда не чувствует себя голодной и может есть все, что ей нравится. «Я до сих пор ем чипсы, бургеры и всю еду, которая мне нравится. Я просто адаптирую рецепты и использую меньше богатых жирами продуктов. Для этого нужно перестроиться и стать более собранным», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что житель Шотландии сбросил 73 килограмма за восемь месяцев и раскрыл свой секрет. Он отказался от шоколада, картофеля, макарон и алкоголя.

