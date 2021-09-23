Смартфон Samsung за 110 тысяч рублей рекордно подешевел

Samsung Galaxy S21 Ultra подешевел на 30 процентов до 76 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, премиальный аппарат корейской компании стал доступен на рынке за 76 тысяч рублей. По словам журналистов, аппарат подешевел более чем на 30 процентов — на старте продаж самая производительная и дорогая версия Galaxy S21 Ultra была оценена в 110 тысяч рублей. Данная модель оказалась самой популярной по итогам предзаказа.

Рекордно подешевевший Galaxy S21 Ultra оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3200х1440 пикселей, чипом Snapdragon 888 или Exynos 2100, 12 и 16 гигабайтами оперативной памяти. Смартфон имеет камеру на четыре объектива разрешением 108, 10, 10 и 12 мегапикселей с возможностью записи 8K-видео, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки, стереодинамики, NFC.

Вместе с премиальным устройством в январе 2021 года были представлены смартфоны Galaxy S21 и S21+. По информации издания, модели также подешевели — до 53 и 58 тысяч рублей соответственно.

В марте специалисты Роскачества обновили рейтинг смартфонов и назвали лучшей моделью на рынке Samsung Galaxy S21 Ultra. На второй и третьей позициях оказались Huawei Mate 40 Pro и OnePlus Nord N10 соответственно.