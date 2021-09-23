Умер создатель первой атомной подлодки СССР

Один из создателей первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол», главный конструктор конструкторского бюро «Малахит» Радий Шмаков умер на 91-м году жизни. Об этом сообщается в четверг, 23 сентября, на сайте Клуба подводников, в котором он был почетным членом.

«Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича», — говорится в тексте.

Шмаков окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1954 году и начал работать в Специальном конструкторском бюро № 143 (ныне «Малахит») инженером-конструктором, с 1958 года — начальником сектора. Он награжден орденами Октябрьской Революции и дважды орденом Трудового Красного Знамени, в 1981 году получил Государственную премию СССР, а в 1997-м стал лауреатом премии правительства России в области науки и техники.

Также конструктор участвовал в создании первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» проекта 627 «Кит». В августе 1957-го ее спустили на воду, однако вывели из состава Северного флота в 1991 году. Изначально лодку планировали превратить в плавучий музей, но позже было принято решение об утилизации К-3. В 2015 году стало известно, что субмарину удастся сохранить в качестве музейного экспоната.