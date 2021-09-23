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Раскрыт новый продукт Apple

В 2022 году Apple выпустит шлем виртуальной реальности
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Изображение: Gadgetpage

Apple выпустит VR-гарнитуру в 2022 году. Об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно отчету DigiTimes, гарнитура Apple с поддержкой функций виртуальной и дополненной реальности поступит в производство во втором квартале 2022 года. Американская компания намерена представить новый продукт в третьем или четвертом квартале года.

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В актуальном отчете говорится, что в Apple закончили разработку и тестирование прототипа девайса. Таким образом, компания будет готова отдать устройство на сборку своим поставщикам в первой половине следующего года. Первые VR-очки от Apple могут быть представлены на презентации осенью. Например, в сентябре или ноябре.

Помимо этого сообщается, что Apple не намерена останавливаться на выпуске одной гарнитуры. В планах компании — представить несколько девайсов для различных сегментов рынка. Вероятно, первая версия VR-устройства будет громоздкой — очки сравнивают с гарнитурой Oculus Rift, первая версия которой вышла на рынок в 2013 году.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что до своего ухода с поста главы Apple Тим Кук намерен выпустить принципиально новый продукт. Им должны оказаться очки смешанной реальности, выход которых намечен на 2025 год.

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