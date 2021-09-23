Российские власти указали Европе на ошибку на фоне высоких цен на газ

В Европе цены на газ выросли из-за форсированного закрытия угольной генерации. На ошибку при энергопереходе указал глава Министерства экономического развития России Максим Решетников, передает РИА Новости.

«То, что мы сейчас видим на европейском рынке в плане цены на газ, мы тоже должны понимать, что это как раз последствия форсированного энергоперехода, последствия форсированного закрытия угольной генерации, которая всегда являлась альтернативой и сдерживала потребление газа при высоких ценах», — отметил он. Решетников добавил, что это может создать для России дополнительные возможности.

За неделю до начала зимнего сезона в Европе запасы газа в хранилищах оказались минимальными с 2011 года. Ранее немецкие власти перечислили причины высоких цен на топливо. В Министерстве энергетики ФРГ назвали среди них конъюнктурные изменения на фоне сложных погодных условий, повышенный спрос на газ, конъюнктуру в Азии, пожары в Сибири. В ведомстве подчеркнули, что Россия исполняет все свои обязательства по контрактам.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину. В Кремле на это ответили, что газ невозможно транзитировать, не продав