Азербайджан захотел купить оружие у России

Азербайджан хочет купить оружие у России и уже подал соответствующие заявки на приобретение новых образов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналу «Национальная оборона», передает РИА Новости.

По словам Алиева, между двумя странами идет хорошая работа по всем направлениям, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества. «Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться», — рассказал он.

В мае Ильхам Алиев заявлял, что власти Азербайджана захотели купить оружие у США. Тогда президент выразил надежду, что отношения Баку с администрацией президента США Джо Байдена будут развиваться. В частности, по его словам, «объем взаимной торговли недостаточно высок».