Составлен рейтинг городов с самыми подорожавшими маленькими квартирами

ЦИАН: максимальным рост цен на однокомнатное жилье за год зафиксирован в Геленджике

Риелторы перечислили города, в которых с сентября 2020 года максимально подорожали квартиры площадью от 28 до 50 квадратных метров. Наибольший рост цен на малогабаритную недвижимость зафиксирован в курортных населенных пунктах Краснодарского края — Геленджике и Анапе, где стоимость однокомнатных квартир выросла на 78 и 60 процентов соответственно, передает РБК со ссылкой на составленный аналитиками ЦИАН рейтинг.

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Лидерами по удорожанию маленького жилья в годовом выражении на сентябрь 2021 года также стали города в Калининградской области (Светлогорск — динамика плюс 58 процентов, Калининград — прирост в 44 процента) и на Крымском полуострове (прирост 38 процентов в Севастополе).

Аналитики отмечают, что данный тренд на рынке недвижимости спровоцирован увеличенным спросом со стороны мигрирующих в привлекательные по климату регионы россиян в условиях трудностей с путешествиями в пандемию. В Краснодарском крае рост цен на квартиры подкрепляется ограничениями запуска новых проектов застройки. Мораторий на новое строительство действует только в Сочи, а на остальной территории региона девелоперам просто не хватает свободной земли, пояснили эксперты ЦИАН.

Ранее специалисты консалтинговой компании SRG назвали города России с самым стремительным подорожанием квартир на вторичном рынке. По данным экспертов, быстрее всего росла в цене «вторичка» в Сочи, Новороссийске и Братске.