Художник Ян Фабр предстанет перед судом по делу о сексуальных домогательствах

Уголовный трибунал Антверпена назначил дату судебного процесса против бельгийского художника и режиссера Яна Фабра. Об этом сообщает телеканал France 24.

Фабр предстанет перед судом по делу о сексуальных домогательствах на заседания, которые пройдут 25 марта и 1 апреля 2022 года.

Отмечается, что 62-летнему художнику грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в насилии и сексуальных домогательствах. Дело было возбуждено по иску 20 членов танцевальной труппы Фабра, которые в 2018 году заявили об унижениях с его стороны. Фабр отрицает все обвинения.

По словам предполагаемых жертв, художник звал своих подопечных на закрытые фотосессии, иногда предлагая им крупные суммы денег или наркотики, а затем начинал домогаться. Он также ставил перед танцовщицами условие, что не даст им ведущую роль, если те не переспят с ним. В случае отказа Фабр урезал их роли и устраивал на них травлю.

